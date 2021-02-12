حط، مساء اليوم الجمعة، فريق نصر حسين داي رحاله بفندق موقورنو بالبرواقية اين سيقضي ليلته قبل تنقله ىمنتصف نهار الغد الى عاصمة الولاية المدية اين سيواجه فيها الاولمبي في اطار الجولة 13 من المحترف الاول، وقد ابدى الطاقم الفني للنصرية عن جودة و نوعية الخدمات المقدمة على مستوى هذا الفندق ، وقد اوضح مسيرة خلاف الطاهر في حديثه للخبر حرصه على السهر من اجل تقديم وضمان الضيافة اللائقة لكل النوادي التي تقصد الفندق ويضمن كل الخدمات و يوفر الأجواء اللازمة لها، ومن المنتظر ان تجري النصرية حصة تدريبيبة على ارضية ميدان ملعب البرواقية.