أوقفت مصالح أمن دائرة فوغالة شخص تورط في الاحتيال على المواطنين باستعمال نقود مزورة .

القضية كشفت إثر شكوى تقدم بها شخص صاحب محل تجاري لبيع الهواتف النقالة لقوات الشرطة بأمن دائرة فوغالة، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص يبلغ عمره 32 سنة، بعد أن قام هذا الأخير بشراء هاتف نقال من الضحية وتسليمه مبلغ مالي يحتوي على 11ورقة نقدية مقلدة من فئة 2000 دج.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية، وباستغلال كاميرات المراقبة الموجودة في المكان تم تحديد هوية المتورط، الذي كان رفقة شخص آخر يبلغ عمره 27 سنة، على متن سيارة من نوع "ايبيزا" بيضاء اللون، قام باستئجارها من شخص يبلغ عمره 32 سنة (صاحب محل لكراء السيارات).

وبتكثيف التحريات تم توقيف المتورطين (03) و بتحويلهم لمقر المصلحة، أنجز لهم ملفات جزائية بالموضوع وبتقديمهم أمام العدالة.

صدر في حق المتورط الرئيسي أمر بالإيداع والثاني صدر في حقه أمر بالرقابة القضائية في حين استفاد الثالث (صاحب محل كراء السيارات) من الإفراج المؤقت.