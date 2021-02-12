أعلنت مصادر تركية اليوم الجمعة تحرير جميع البحارة الأتراك الـ15 الذين اختطفوا على أيدي القراصنة قبالة سواحل نيجيريا في 23 جانفي الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن جميع البحارة بحالة صحية جيدة وسيتم نقلهم إلى تركيا من العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وصرح المسؤول بشركة بودين لقناة "تي.آر.تي خبر، ليفانت كارسان " التلفزيونية الرسمية التركية بأن البحارة جميعا في صحة جيدة في نيجيريا وسيعودون إلى تركيا في الأيام المقبلة، مضيفا أن فريقا في هامبور غ تولى محادثات إطلاق سراح البحارة.

وفي 23 جانفي الماضي تعرضت سفينة الشحن "موزارت" لهجوم القراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قتل أحدهم يحمل الجنسية الأذربيجانية وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.