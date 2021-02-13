تحدث رئيس فريق اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم عن الأسباب التي دفعته للاستقالة رفقة الطاقم الفني للنادي عقب مواجهة مولودية باتنة التي انتهت بالتعادل الايجابي بين الطرفين.

وفي تصريحات صحفية قال زعيم :".. أشكر اللاعبين على الأداء المقدم خلال اللقاء ، للأسف وبدون أن نذكر أسماء الأشخاص وجدت ديون عالقة منذ الموسم الماضي والتي فاقت 8 ملايير سنيتم ، أما عن ديوني فقد قمت بتسديدها ، هناك من يسخر مني ويقول بأن زعيم " يطلب " في الأموال ، أقول لهم أنا أحب هذا النادي بالرغم من أني سجنت وثبتت براءتي وحتى المقربين طلبوا مني الابتعاد عن الفريق أفضل".

وأردف :" سأجلس اليوم مع مسؤولي النادي الهاوي وسأسلم الفريق لعزيز عدوان واضبط معه الحسابات ومن بعده سأتجه إلى العاصمة ، لأنه عرض عليا تولي زمام أحد الفرق هناك، أعتذر من الجماهير ، لكن بدون أموال اتحاد عنابة لن يسير للأمام ، وأقولها بصراحة في حال عدم الحصول على الإجازات الفريق لن يلعب على الصعود وإنما على البقاء وأنا لم أقم ببناء نادي من أجل هذا ".

وختم كلامه :" أعرف من يقف وراء كل هذا ، هناك عراقيل من الفاف ومن بعض الجهات وهناك من يريد الإطاحة بزعيم".