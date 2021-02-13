يواجه ظهر اليوم فريق شباب بلوزداد نظيره تيبي مازيمبي الكونغولي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا. ويسعى ممثل الجزائر للعودة بنتيجة ايجابية من لومومباشي في لقاء لن يكون سهلا أمام منافس وفي لعاداته وتقاليده خلال مشاركته الإفريقية ويعد من بين الأكثر تتويجا في هذه المنافسة.

ومن المنتظر أن تكون جماهير " تي بي " حاضرة خلال مباراة اليوم حسب ما أكده مدير القطب التنافسي لفريق شباب بلوزداد توفيق قريشي الذي أكد أن الاتحاد الإفريقي يسمح للأندية التي تلعب مرحلة المجموعات بحضور مشجعيها لكن يبقى ذلك مرهون بقرار السلطات المحلية لتلك البلاد.

مضيفا: " مسؤولو الفريق المنافس قدموا طلبا للسماح بحضور خمسة آلاف مناصر لكن السلطات في الكونغو وافقت على 1000 مناصر فقط في انتظار تأكيد ذلك نهار اليوم ". حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك.

ووفق المصدر ذاته فإن شباب بلوزداد سيقوم بإخبار السلطات الجزائرية بأنها ستراسل الكاف من أجل حضور 5000 مشجع لملعب يجب أن يتسع لـ 20.000 شخص وذلك من أجل حضور .الجماهير خلال المباراة القادمة أمام " صان داونز" والمرجح بأنها ستكون بملعب 5 جويلية ليبقى القرار بيد السلطات الجزائرية