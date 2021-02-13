اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين انسحاب الوفد البرلماني الجزائري من محاضرة برلمانية للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر صهيوني موقفا مبدئيا وأصيلا، "وهو استشعار للمسؤولية تجاه فلسطين وانتصار لقضيتها.

وقد قام ثلاثة برلمانيين جزائريين شاركوا في المحاضرة، من بينهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نقلا عن وكالة القدس للأنباء: لطالما عودتنا الجزائر شعباً وقيادة على هكذا مواقف مبدئية وأصيلة، وهذا استشعارٌ للمسؤولية تجاه فلسطين وانتصارٌ لقضيتها. وأضاف، أن التصدي للتطبيع بكافة أشكاله وصوره، واجبٌ أخلاقي، ديني وعروبي، ولعل الجزائر تُمثل بوضوحٍ شديد هذا الموقف الحر الراسخ.

وشدد الشيخ عزام على أننا "متيقنون أن الجزائر ستبقى جداراً منيعاً في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لدفعها لركب التطبيع".

وختم عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي تصريحه بالقول: "حمى الله الجزائر، وحرسها من عيون وأيادي كل المتربصين بها وبشعبها الباسل".