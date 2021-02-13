كشف مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، محند عزوق، اليوم السبت، أن الإجابات على أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان المقبل ستكون "آنية" بفضل تحيين تطبيق ''فتاوى علماء الجزائر".

وأ كد عزوق في تصريح وكالة الأنباء الجزائرية، أن التطبيق الإلكتروني ''فتاوى علماء الجزائر"، الذي استحدثته الوزارة السنة الماضية، "سيوفر هذه السنة خدمة الإجابة الآنية" على أسئلة الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعمل الوزارة حاليا على توفير قاعدة من المفتين الذين سيكونون على اتصال دائم بالتطبيق من أجل الإجابة الفورية على الأسئلة التي يطرحها الجزائري.

وقال ذات المسؤول إن البحث عن "الفتوى الشرعية" لدى الجزائريين يعرف منحى تصاعديا في رمضان، لاسيما ما تعلق بأحكام الصيام، وهو ما يفسر استحداث هذا التطبيق من قبل الوزارة الوصية السنة الماضية، خاصة بعد غلق بيوت الله جراء تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف قد كشفت من خلال حصيلة نشاطاتها السنوية (2020) عن بعث دور اللجنة الوزارية للفتوى وتقديم خدمة الفتوى الإلكترونية على مدار السنة بتعداد 7096 فتوى و نحو 800 فتوى عبر الهاتف و 200 استفتاء بمقر الوزارة، إلى جانب تلقيها لطلبات كتابية لاستصدار 38 فتوى أخرى.