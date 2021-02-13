التمست نيابة مجلس قضاء الجزائر العاصمة برويسو، في قضية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية "SNVI"، ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت، 10 سنوات سجنا نافذا مع المدير العام لشركة SNVI مختار شهبوب.

كما التمست النيابة عقوبة 08 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين: "غ.أعمر، ل.ت محمد، ب. ندير، ق. محمد حسين، ل. مالك، كما تم إيداع 23 متابعا في القضية الحبس بعد صدور أحكام متفاوتة في حقهم.

ويتابع طحكوت وأخرون في القضية المتعلقة بصفقات النقل الجامعي ومؤسسة "سوناكوم"، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.