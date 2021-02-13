تفاجأ مهاجم فريق شباب بلوزداد "مايكي نغومبو" بزيارة غير منتظرة في مقر إقامة الفريق، عندما التقى والدته التي تنقلت خصيصا من بلجيكا إلى الكونغو الديمقراطية رفقة أفراد العائلة للقاء ابنها "مايكي" الذي لم تقابله منذ قدومه إلى الجزائر لتقمص ألوان الشباب، الزيارة العائلية صنعت أجواء استثنائية ورفعت من معنويات اللاعب، هذا وستكون والدة "مايكي" حاضرة في المدرجات في مباراة اليوم أمام تي بي مازمبي ، حسبما ما جاء عبر الصفحة الر سمية للفريق على الفايسبوك .