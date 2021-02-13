تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث التابع لأمن دائرة مغنية بأمن ولاية تلمسان من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة مبحوث عنه، محل ثمانية أوامر قضائية منها ستة أوامر بالقبض صادرة عن محكمة مغنية في قضايا مختلفة تتعلق بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

ويتابع الجاني بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جنحة اقتحام حرمة مسكن، جناية السرقة بتوافر ظرف الليل والكسر، جنحة التحطيم العمدي لملك الغير ، حيث بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.