أكد وزير المناجم محمد عرقاب أن المخزون الوطني، من إنتاج الذهب في الجزائر ضعيف جدا، مشيرا إلى أن المخزون في البلاد يبلغ 124 طن.

وحدد عرقاب خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية "الشعب"، هدف الجزائر، أن إنتاج الذهب في الجزائر ضعيف، حيث أنتج معمل "امس ميسا" 58 كيلوغراما فقط.

ودعا الوزير إلى تدارك الوضع، ووضع خطة عمل واضحة لاستغلال الذهب، لاسيما من قبل الشباب الذين تحصل البعض منهم على تراخيص تنقيب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مخزون الذهب المعلن عنه يتركز في كل من تمنراست وإليزي، وبناء عليه عمدت وزارة المناجم، لمنح تراخيص للتنقيب مؤخرا، حيث تم إيجاد 128 محيط في إليزي و90 آخر في تمنراست، موضحا أنه سيتم وضع شركة في كل محيط.