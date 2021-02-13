أعلنت، اليوم، السلطات المحلية لولاية تيارت، عن الشروع، غدا الأحد، في أشغال بناء منزل لفائدة والدة و أشقاء المرحومة الطالبة نصيرة بكوش، ضحية حادث الإقامة الجامعية أولاد فايت 2 بالعاصمة السبت الماضي، وهذا بدوار أولاد سعيد الواقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوبي بلدية الرحوية بالطريق الوطني رقم23، بالقرب من المسكن الذي يأوي العائلة وبمحاذاة بيت جد الفقيدة، والذي أعاره أحد المحسنين من المنطقة منذ نحو 4 سنوات. ويدخل المنزل الجديد في إطار برنامج البناء الريفي المنتظر أن ينجز بفضل التضامن مع أفراد عائلة الطالبة.