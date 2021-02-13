تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول بالبرواڨية، ولاية المدية، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 03 أشخاص تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين، المشتبه فيه الرئيسي مسبوق في قضايا مماثلة .

وقام أفراد الشبكة الإجرامية بالنصب على أحد التجار يقطن بإحدى الولايات المجاورة، بعد ان تعرف عليهم عبر أحد المواقع التجارية الإلكترونية المعروفة في الجزائر، قصد بيعه له كمية كبيرة من القماش.

ليتم تحديد موعد ومكان تسليم السلعة المتفق عليها بمدينة البرواڨية، أين تم النصب والاحتيال بعملية بيع وشراء وهمية انتهت بسلب له ممتلكاته. بعد ترسيم شكوى من طرف الضحية ضد مجهولين، تمكنت مصالح الأمن في ظرف قياسي من تحديد هوية المتورطين الذين يقطنون بإحدى الدوائر المجاورة، وتوقيفهم بعد عمليات بحث وتحري مكثفة مع استرجاع الممتلكات المسروقة والمتمثلة في كمية كبيرة من لفائف القماش، بالإضافة إلى حجز المركبة التي استعملت في عملية النصب والاحتيال . ليتم بعدها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڨية .