أفضت تحريات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في موزاية بالبليدة، إلى تفكيك مجموعة أشرار، تتكون من شخصين في الثلاثينات من العمر ، مسبوقين قضائيا في جرائم أخرى، تعتدي على ضحاياها بمحطات الوقود ، و على مستوى أحياء شعبية، و تستعمل في جرائمها أسلحة بيضاء، و رخص سياقة مزورة، و تنحل صفات و أسماء كاذبة، كما تم العثور بحوزتها على أقراص مهلوسة، و كمية من مخدر الكيف.

و إلى حظيرة الشريعة السياحية، ألقى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك و فصيلة الأمن و التدخل، على شخص في الـ37 من العمر، يروج للمنوعات، و يعتدي على ضحاياه و يسلبهم أموالهم و أغراضهم باستعمال أسلحة بيضاء.

و أثمرت عملية الإطاحة به، إلى حجز 3 كيلوغرامات من الكيف .

و بدورها، سجلت مصالح الأمن الولائي في البليدة، تحرير ما لا يقل عن 8 آلاف مخالفة، ضد تجار و مخالفين لتدابير السلامة الصحية، و مواقيت الحجر الصحي .