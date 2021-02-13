استنكرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، ما وصفتها بـ"أحداث العنف والبلطجة" التي طالت وفد الفريق في ملعب مدينة لومومباشي الكونغولية خلال مقابلة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الإدارة البلوزدادية أن "مجموعة من أنصار تي بي مازمبي اقتحموا غرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين، حيث تمت سرقة هاتف ونظارات توفيق قريشي وهاتف المكلفة بالإعلام، إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين".

وأضاف الإدارة أن المضايقات امتدت حتى داخل المستطيل الأخضر عندما واصل حكم اللقاء اللعب رغم انقضاء الوقت الرسمي والبديل وحتى إدارة الملعب من جانبها أطفأت الشاشة العملاقة بنية التمويه.