تمكن فريق أولمبي المدية من الإطاحة بضيفه نصر حسين داي على ميدان ملعب "امام الياس" بهدفين لهدف من توقيع مهاجمه خلف الله (د 16 و26)، ليعتلي بذلك أبناء عاصمة التيطري لأول مرة في التاريخ كرسي صدارة ترتيب بطولة المحترف الأول بمجموع 27 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف.

ورغم محاولة أشبال دزيري العودة في المرحلة الثانية إلا أن إصرار رفقاء الهداف خلف الله على حصد النقاط الثلاث كان باديا لإسعاده الأنصار بعد مرور 13 جولة من البطولة أنه يستحق الصدارة عن جدارة.

النتائج:

سريع غليزان - شبيبة سكيكدة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - نجم مقرة 2 - 2

أولمبي المدية - نصر حسين داي 2 - 1

الجمعة 12 فيفري:

اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 0 - 1

اتحاد بلعباس - نادي بارادو 0 - 0

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 6 - 0

مباريات مؤجلة:

مولودية الجزائر - جمعية الشلف

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة

شباب بلوزداد - وداد تلمسان

شبيبة الساورة - وفاق سطيف

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 27 12

--. أولمبي المدية 27 13

3. شبيبة الساورة 23 12

--. جمعية عين مليلة 23 13

5. شبيبة القبائل 21 12

--. مولودية وهران 21 13

7. شباب بلوزداد 20 10

8. مولودية الجزائر 19 11

9. اتحاد الجزائر 18 12

10. نادي بارادو 17 13

--. سريع غليزان 17 13

12. أولمبي الشلف 16 11

13. شباب قسنطينة 13 11

--. نصر حسين داي 13 13

15. وداد تلمسان 11 12

16. اتحاد بسكرة 10 13

--. اتحاد بلعباس 10 13

--. نجم مقرة 10 13

19. شبيبة سكيكدة 8 13

20. أ. برج بوعريريج 4 13.