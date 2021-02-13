سجلت 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 188 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 110.513 شخص من بينها 210 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.816 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2935 حالة.

وحسب فورار، يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة، مضيفا أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و26 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.