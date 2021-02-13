أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم بالشراكة مع روسيا لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" محليا، مضيفا أن الإنتاج سيكون حصريا من قبل المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال".

و اوضح الوزير بن باحمد، أن "صندوق الاستثمار الروسي الذي يستغل تسويق اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المطور من قبل المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية (غاماليا) كان قد حدد منذ ثلاثة اشهر بعض البلدان التي تمتلك القدرات لإنتاج هذا اللقاح من بينها الجزائر بالنسبة لمنطقة إفريقيا و الشرق الأوسط، خصوصا و ان الطلب العالمي على اللقاحات في تزايد ما يدفع البلدان المصنعة له لإنتاجه في بلدان اخرى للاستجابة للطلب العالمي".

وأضاف الوزير، "قمنا نحن من جهتنا منذ عشرة ايام بالرد الإيجابي على هذا الاختيار، موضحا ان هذا القرار "تم بعد العديد من المشاورات بين وزارة الصناعة الصيدلانية و الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية و خبراء من روسيا ممثلين عن صندوق الاستثمار الروسي و معهد "غاماليا" تم على إثرها تزويدنا بأرضية تقنية تتضمن المعطيات التقنية اللازمة لصناعة اللقاح و التي هي حاليا قيد الدراسة بين الخبراء الجزائريين و نظرائهم الروس لتحديد مراحل الإنتاج و الإمكانيات المادية و البشرية التي يجب وضعها للانطلاق في عملية الإنتاج المحلي للقاح".

و في هذا الصدد، كشف الوزير أن "الشراكة ستكون بين صندوق الاستثمار الروسي العمومي و المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال" الذي اختير حصريا لإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية و البشرية التي يحوزها"، موضحا كذلك ان مجمع "صيدال" الوطني "يتوفر على قدرات إنتاج اللقاح انطلاقا من المادة الخام التي سيوفرها الجانب الروسي، لكن هدف الجانبين هو انتاج المادة الخام كذلك في الجزائر ما يجعل منه منتوج مصنع محليا بنسبة 100 بالمائة".