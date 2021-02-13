تم اليوم السبت بالجزائر اعادة انتخاب سعيدة نغزة لعهدة ثانية على رأس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية .



وجرت عملية اعادة الانتخاب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال خلال الجمعية العامة المنتخبة لمنظمة أرباب العمل هذه بحضور 48 عضوا من الجمعية من بينهم 43 رئيس مكتب ولائي.



وبهدف احترام البروتوكول الصحي الذي يمليه وباء كوفيد-19 انتدب المنخرطون ال 4823 في الكونفدرالية الأعضاء الحاضرين في الجمعية للإدلاء بأصواتهم.



وعقب اعادة انتخابها، أكدت السيدة نغزة أنها تعتزم تنظيم حدثا كبيرا بالجزائر العاصمة بعد نهاية وباء كوفيد-19 بحضور ممثلين عن بيزنيس أفريكا و بيزنيسميد و المنظمة الدولية لأرباب العمل و المكتب الدولي للعمل.