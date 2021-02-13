سيخوض وفاق سطيف مباراة الذهاب من الدور السادس عشر مكرر لمنافسة كأس الكاف بغانا، غدا الأحد، ضد أشانتي كوتوكو بحضور عدد من جماهير الفريق المنافس.

وأكدت الصفحة الرسمية للنادي السطايفي في "الفايسبوك" أن الاجتماع التقني، الذي انعقد أمسية اليوم، بحضور مسؤولي الناديين، حكّام المباراة ومحافظ اللقاء، خلص إلى الاتفاق على السماح بدخول ستة آلاف مناصر من جانب الفريق المحلي بعد ترخيص الكاف بتخصيص 15٪ من سعة المدرجات لهم، رغم أن الفريق الغاني طالب بـ 25٪.

كما تم الاتفاق على أن يرتدي وفاق سطيف البدلة الرسمية المخططة بالأسود والأبيض على أن يدخل أشانتي كوتوكو باللباس الأحمر.