سيتم غدا الاثنين، الإطلاق الرسمي لآلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية "عن بعد"، وذلك بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس.

وأوضح بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، أنه "في إطار تجسيد عصرنة الخدمات القضائية التي انتهجتها وزارة العدل في مجال تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بعد، سيتم الإطلاق الرسمي لآلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائيةالقسيمة رقم 03 (عن بعد، وذلك يوم الاثنين 15 فبراير 2021 ، ابتداء من الساعة العاشرة (00:10سا) صباحا، بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة بئرمراد رايس".

وأضاف أن هذه الخدمة التي أصبحت "إلكترونية كلية"، تأتي ليستفيد منها المواطن دون عناء التنقل إلى الجهة القضائية، ضمن برنامج رقمنة وعصرنة مرفق الحالة المدنية وتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة، كما تهدف إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن التي تعتبر من أهم المحاور ذات الأولوية التي التزمت بها الحكومة في مجال تجسيد الحكامة الإلكترونية ومحاربة البيروقراطية.