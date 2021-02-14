تعرض المدافع الجزائري أمين توغاي لاعب الترجي التونسي في نهاية مواجهة فريقه ضد "تونغيث" السنغالي مساء أمس إلى إصابة حادة دفعت الإطار الطبي لنقله إلى إحدى المصحات الخاصة بشكل مستعجل.

وحسب موقع " فوت 24 " التونسي فأن الفحوصات التي خضع لها توغاي، أكدت أنه يعاني من كسر على مستوى كعب الرجل يستوجب خضوعه إلى تدخل جراحي عاجل.

وأجري الدكتور المنصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية لنادي باب سويقة تدخلا جراحيا كلل بالنجاح على توغاي وسيغادر المصحة غدا الاثنين، على أن يقع تحديد مدة الراحة التي سيركن إليها في وقت لاحق.