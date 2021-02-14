توفي عميد جراحة الأعصاب في الجزائر، المجاهد البروفيسور محمد حمودي عبادة السبت عن عمر يناهز 90 سنة، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى أقاربه.

والتحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 بتونس وكان ضمن فرق أطباء الثورة.

وبعد الاستقلال، تولى الفقيد، الذي يعد عميد جراحة الأعصاب في الجزائر، تكوين عدة أجيال من الأطباء في هذا التخصص.

كما كان الراحل ضمن أول مجموعة مشكلة من 6 أطباء جزائريين وأجانب تم تكوينهم سنة 1963 لإطلاق تخصص جراحة الأعصاب في الجزائر.

وفي سنة 1969، تحصل على درجة الأستاذية وتولى إدارة مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى مصطفى باشا الجامعي إلى غاية سنة 1990 وهي سنة التي افتتح فيها عيادته الخاصة بالعاصمة.

وكان الفقيد أيضا ضمن الفريق الطبي الذي تابع مرض الرئيس الراحل هواري بومدين الذي وافته المنية شهر ديسمبر 1978.