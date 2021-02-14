أنهت مصالح أمن تبسة التحقيق في وقائع جريمة قتل شاب تعرض لطعنات سلاح أبيض قبل أن يحول إلى الإستعجالات الطبية ليكشف النقاب عن لغز هذه الجريمة التي تورط فيها شقيقين .

فقد باشرت قوات الشرطة التابعة الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، معالجة القضية التي تتعلق وقائعها بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي تورط فيها شقيقين تتراوح أعمارهما بين 21 و19 سنة، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بعد تلقى قاعة الإرسال بأمن الولاية لنداء من طرف العنصر المكلف بالحراسة على مستوى مؤسسة الإستعجالات بمدينة تبسة مفادها استقبال المؤسسة الاستشفائيىة لشاب في حالة حرجة بعد إصابته بسلاح ابيض لتتوجه فرقة أمنية إلى عين المكان مع تكثيف الأبحاث وتفعيل مخطط امني مستعجل لتحديد هوية المتورطين لتوقيفهما، خاصة بعد أن لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف دموي حاد من موقع الإصابة المباشرة التي تلقاها بعد مدة قصيرة من وصوله الى المؤسسة الاستشفائية.

وكشفت التحريات والأبحاث التي أجرتها ذات الفرقة، بعد استغلال المعلومات المستقاة تورط شقيقين كانا على علاقة وثيقة بالمعني، ليتم بناء على ذلك توقيف احدهما، في حين ظل الثاني في حالة فرار والذي تم توقيفه بعد مراقبة لصيقة على مستوى احد محطات نقل المسافرين بمدينة تبسة، وهو يحاول مغادرة إقليم الولاية مع استرجاع أداة الجريمة، كما تم توقيف شخص أخر (ثالث) كان برفقته أثناء محاولته المغادرة، والذي بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على سلاح ابيض وحجز أداة الجريمة.

وأسفرت إجراءات تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، عن إحالة الملف إلى غرفة التحقيق، حيث صدر أمر بإيداع الشقيقين بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حين حكم على الشخص الثالث بعام حبس نافذة وغرامة مالية حول قضية حيازة سلاح ابيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي.