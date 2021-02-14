كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن تجسيد 41 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها لأزيد من 13 ألف منطقة ظل، مشيرا إلى أن ميزانية المشاريع تم اقتطاعها من البطاقات التنموية للولايات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية المكلف مناطق الظل، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية " أولى مناطق الظل اهتماما كبيرا وألزم الولاة بحصرها وتحسين ظروف معيشتها بمشاريع تنموية حقيقية، وذلك تنفيذا لالتزاماته الأربعة والخمسين التي قطعها أمام الشعب"، مشيرا إلى أن " تمويل هذه المشاريع تم عبر تسيير البطاقات التنموية الموجودة تحت تصرفهم وتصفيتها لإنجاز هذه المشاريع التنموية الهامة للساكنة التي تم تهميشها لسبب أو لآخر وكانوا ضحايا".

وقال إنه تم إلزام كل والي بإحصاء مناطق الظل وحصر حاجيات ساكنتها ليتم في النهاية تسجيل 32700 مشروعا رصد له مبلغ 480 ألف مليار دينار ، مشيرا إلى أن العملية مكنت من تمويل 13391 مشروعا بمبلغ 193 مليار دينار أغلبها تم استقطابها – كما قال- من بطاقات تنموية سابقة على مستوى الولايات ما عدا مشاريع الطاقة. وأبرز ضيف القناة الأولى أن العملية مكنت من تجسيد نسبة 41 بالمائة من هذه المشاريع التي تم تمويلها بمبلغ 193 مليار دينار ، مضيفا أن " العملية ستتواصل وسنكون هذه السنة في أريحية لأن المبالغ متوفرة وستخصص حصريا لمناطق الظل".

و نوه إبراهيم مراد أن " هذه السياسة الرشيدة سمحت لنا بإنجاز 1323 كلم من الطرق الجديدة وأعيد تأهيل 2800 كلم. كما تم فتح مسالك ريفية بالمناطق المعزولة بـ884 كلم . وبالنسبة للتزود بالماء الصالح للشرب تم إنجاز 2700 كلم من الشبكات الجديدة وإعادة التأهيل لـ495 من الشبكات القديمة ليتم ربط 173 ألف منزل لفائدة 870 ألف ساكن.

وفي جانب تحسين ظروف التمدرس، أشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف مناطق الظل إلى إنجاز 375 قسما جديدا وإعادة تأهيل 298 مدرسة، وكذا إنجاز 84 مطعما مدرسيا وإعادة تأهيل 51 مطعما آخر.

كما تم دعم حظيرة النقل المدرسي بـ471 حافلة جديدة مع السماح لرؤساء بعض البلديات باستئجار حافلات الخواص لتغطية العجز في حال وجود مناطق ظل كثيرة. وفي مجال الرعاية الصحية، تم –يضيف- إنجاز 32 قاعة جديدة وإعادة تأهيل 175 قاعة أخرى بالمراكز الصحية. كما تم إنجاز –حسبه- أزيد من 1000 كلم من شبكات الصرف الصحي وتم ربط 79 ألف منزل، وتم إنجاز 2180 كلم من شبكة الكهرباء تم ربط 33 ألف منزل وتجهيز 2531 بالطاقة الشمسية.

و تم إنجاز 2055 كلم من شبكة الغاز الطبيعي وربط 56 ألف منزل لفائدة 284 ألف مواطن.