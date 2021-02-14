تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بداية من هذا الأسبوع في تعميم المنصة الرقمية الخاصة بتسيير وتنظيم اللقاحات ضد فيروس كورونا في باقي الولايات، بعد أن شملت في البداية ولايتين نموذجيتين وهما البليدة والجزائر العاصمة.

وتهدف هذه المنصة الرقمية لتسيير وتنظيم جيد للأشخاص المراد تلقيحهم في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19،

وستكون هذه الأرضية مفتوحة للجمهور العريض مما سيمكن الراغبين في الاستفادة من اللقاح من الفئات المستهدفة وفق الكميات المستلمة، التسجيل بهذه الأرضية حسب المنطقة والمؤسسة القريبة من الشخص قصد الحصول على موعد سواء كان ذلك بالنسبة للجرعة الأولى أو الثانية.

كما ستسمح هذه المنصة من جمع المعطيات حول حملة التلقيح في وقت وجيز سيتم دراستها ومتابعتها وتقييمها من طرف الوزارة الوصية.