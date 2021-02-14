يبحث اليوم ممثلا الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وفاق سطيف وشبيبة القبائل، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعدهما أمام كل من آشانتي كوتوكو الغاني والملعب المالي، ضمن مواجهات ذهاب الدور السادس عشر مكرر.

وسيكون اللقاء الأول صداما بين رائدا البطولة الجزائرية والمالية، حيث يتواجد مدرب الوفاق نبيل الكوكي أمام خيارات عديدة من بينهم آخر المستقدمين، الغاني دانيال لوموتاي ما من شأنه السماح لأبناء الهضاب العليا بالعودة بنتيجة ايجابية.

وكان التقني التونسي قد شدد في وقت سابق بأن التأهل يلعب في غانا، أما المدافع حليم مدّور فقد أوضح أن زملاءه محفزون بما فيه الكفاية لتحقيق نتيجة إيجابية بأكرا وهم يدركون جيدا أن آشانتي فريق كبير لكنهم واثقون من قدراتهم.

شبيبة القبائل هو الآخر، لقاءه أمام بطل مالي لن يكون أقل صعوبة من مباراة الوفاق ، فعلى ملعب 26 مارس بباماكو يتحتم على الكناري العودة بنتيجة ايجابية خاصة وأن مدربه دونيس لافان سيجد تحت تصرفه كامل اللاعبين وهو الذي كشف بأن هناك ديناميكية جيدة داخل المجموعة و حماس كبير، جعل المجموعة في طمأنينة كبيرة، لكن عليهم وضع أقدامهم على الأرض لأن المباراة ويبقى الطموح هو تحقيق الفوز بمالي