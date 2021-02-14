أمر صبيحة الأحد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة مجلس قضاء تبسة بفتح تحقيق في ملابسات حريق نشب بمكتب الأرشيف بمركز الدفع للضمان الاجتماعي للإجراء بوسط مدينة بئر مقدم

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة قد تدخلت يوم 2021.02.14 لاجل اخماد حريق، نشب بغرفة بمصلحة الأرشيف بالطابق الأول لمركز الدفع للضمان الاجتماعي ببلدية بئر مقدم، ويضم المكتب ثلاثة غرف. وقد تم السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي الارشيف، وأسفر الحريق عن وجود جثة لشخص، الجثة متفحمة كليا مجهولة الهوية لدى عمال الضمان الاجتماعي، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

وعلمت "الخبر" أن الجثة المتفحمة مجهولة الهوية إلى غاية الساعة، وليست لأي من سكان العمارة أو الموظفين ما يطرح عدة استفهامات، ينتظر الكشف عنها بعد التحقيق والخبرة الطبية.