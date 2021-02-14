تحدث الدولي الجزائري مهدي عبيد عن انضمامه مؤخرا إلى فريق النصر الإماراتي قادما من نادي نانت الفرنسي. وكشف عبيد في تصريحات صحفية لوسائل أعلام ألمانية ونقلها موقع " كورة " بأنه استشار العديد من أصدقائه قبل خوضه لتجربة جديدة مع " العميد".

اللاعب أوضح بأن جميع من استشارهم شجعوه على إتمام هذه الخطوة، مؤكدين له أن النصر ناد كبير، وتتوافر فيه كل مقومات النجاح والتألق. لست من أجل السياحة في دبي وأكد عبيد، أنه لم يأت إلى دبي للنزهة، أو السياحة وإنما جاء لتحقيق الألقاب في مسيرته الكروية الجديدة ومساعدة الفريق في المنافسة على البطولات وعلى رأسها دوري الخليج العربي.

مردفا : "أعرف أن المنافسة هنا مختلفة عن أوروبا وفرنسا تحديدًا، والأمر يتطلب ضرورة الانسجام سريعًا، خاصة أنها أول تجربة لي في دوري الخليج العربي، والجميع هنا ودودون معي ويحاولون مساعدتي على التعرف على كل شيء حولي.، أعتقد أن الأمور تسير بشكل طبيعي وأشار عبيد، إلى أنه على معرفة كبيرة بالإمارات ودبي تحديدًا، حيث يحرص على زيارتها بشكل منتظم كل شتاء.

وواصل في الصدد ذاته: "لديَّ العديد من الأصدقاء هنا، وبمجرد وصولي وانضمامي للفريق شعرت بأجواء إيجابية مع زملائي جميعهم رائعون، منحوني الثقة سريعًا، الأجواء داخل غرفة تغيير الملابس مشجعة يسودها التفاهم، واللاعبون لديهم تصميم على القتال في كل مباراة، أعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجاز بنهاية الموسم".

لم أكن أتوقع المغادرة

واعترف عبيد بأنه لم يكن يتوقع مغادرة نانت الفرنسي في هذا التوقيت بدليل أنه كان متواجدًا في دبي قبل انتقاله بشهر واحد، ولم يكن يتخيل أنه سيعود مرة أخرى إليها بهذه السرعة كي يقيم ويستقر بها دومينيك رفض رحيلي عبيد أضاف بخصوص قرار مغادرته للدوري الفرنسي: "لم يكن مدرب فريق نانت وقتها ريمون دومينيك يرغب في رحيلي، إدارة النادي والجهاز الفني كانوا معترضين على هذه الخطوة لكنني كنت مصرا عليها، فما كان منهم إلا الموافقة على طلبي، وقدمت إلى دبي بالفعل وأتممت انتقالي لقلعة العميد.

عبيد: حظوظنا لا تزال قائمة

ويرى عبيد أن فرصة النصر في المنافسة على الدوري ما زالت قائمة وبقوة، وقال: "الفارق مع المتصدر ليس كبيرًا، وكل شيء في كرة القدم وارد، وقبل حضوري حرصت على التعرف على الفرق المنافسة في المسابقة، وأظن أن المستويات متقاربة جدا".

وانضم عبيد، 28 عامًا، إلى النصر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الأخير قادما من نانت لمدة موسم ونصف وسبق له المتوج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، اللعب لأندية باناثينيكوس اليوناني، نيوكاسل ، ديجون ، ونانت، الذي كان مرتبطا معه بعقد حتى جويلية 2022