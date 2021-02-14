تمكنت الوحدات العملياتية، بأمن غليزان، من توقيف 05 أشخاص كانوا محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر عدلية، وهذا بعد عملية بحث وتحري قامت بها المصالح المختصة بغرض توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة لكونهم متورطين في عدة قضايا جنائية.

وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الشرطة العلمية بأمن ولاية غليزان بواسطة نظام التعرف الآلي والبحث الجنائي من تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما في قضايا السرقة بالنشل و النصب والاحتيال.حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهما أمام العدالة.