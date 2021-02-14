أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات إضافية على الخطوط الطويلة بداية من يوم غدا الإثنين.

وأوضح بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الإجراء يأتي في إطار الاستئناف التدريجي لحركة سير قطارات نقل المسافرين.

وأضاف البيان، أنه تم استئناف الرحلات على الخط "الجزائر– قسنطينة – عنابة"، وإضافة رحلتين على الخط "الجزائر – وهران"، وهذا بداية من يوم غد الإثنين 15 فيفري، وسيكون برنامج الرحالات كالتالي: رحلة "الجزائر– قسنطينة – عنابة" ستكون الانطلاقة على السادسة صباحا و25 دقيقة ، أيام السبت، الإثنين والأربعاء.

أما رحلة "عنابة – قسنطينة – الجزائر"، فستكون الانطلاقة على السادسة صباحا و10 دقائق، أيام الأحد، الثلاثاء والخميس.

وأوضح البيان، أن هذه الرحلات ستضمن التوقف عند محطات المدن الكبرى: البويرة، برج بوعريريج، سطيف، العلمة، قسنطينة، سكيكدة وعنابة.

وأضاف ذات المصدر، أن رحلة "الجزائر – وهران" ستنطلق على السادسىة صباحا و10 دقائق وعلى الساعة الثانية زوالا مع التوقف في المحطات الكبرى.

أما رحلة "وهران – الجزائر" ستنطلق على السادسة صباحا و10 دقائق وعلى الساعة الثانية زوالا مع توقف في المحطات الكبرى.

وأفادت الشركة، أن الرحلات التي تضمنها القطارات المجهزة بالأسرّة، متوقفة حاليا تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي.

وأشارت، أن الرحلات التي يتزامن توقيتها مع مواقيت الحجر الجزئي المنزلي ستستأنف بشكل تدريجي تبعا لتطور الوضع الصحي.