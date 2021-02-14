تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الأحد، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الزميلة "سلمى حنك" التي وافتها المنية مساء أمس السبت، وكذا للأسرة الإعلامية في جريدة "الخبر".

وجاء في صفحة وزارة الاتصال على "الفايسبوك"، أن وزير الاتصال "يتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وللأسرة الإعلامية كافة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان".

للإشارة، فإن الصحفية الراحلة، كانت مختصة في قضايا المجتمع ونالت عدة جوائز صحفية، منها نجمة إعلام الصحافة المكتوبة للعام 2015، كما سبق لها وأن توجت بالجائزة نفسها خلال الطبعة الرابعة سنة 2010.

يذكر أن الفقيدة اشتغلت لأزيد من 15 سنة في جريدة الخبر.