انطلقت عملية التلقيح ضد فيروس كرونا بولاية أدرار صباح اليوم الأحد بمركز مكافحة السرطان بحضور السلطات المحلية وهيئة عمداء الطب بأدرار المتكونة من الدكاترة "برماتي، بن حسان، ارجيلوس، والدكتور فارس" الذين اطلعوا على اللقاح وكافة الإجراءات المتعلقة بعملية التلقيح، وكان رئيس ديوان والي الولاية شاشو احمد أول الآخذين للقاح.

وبحسب مدير الصحة والسكان لولاية أدرار فإن عملية التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" قد خصص لها مركز مكافحة السرطان كنقطة للتلقيح لكون لقاح "استرازينيكا" الذي وصل إلى ولاية أدرار يجب أن يحفظ في درجة حرارة تبلغ 18 تحت الصفر وهو المركز الوحيد الملائم لحفظها حاليا على مستوى الولاية. وعند استلام اللقاحات الأخرى التي تحتفظ في درجة حرارة عادية سيتم توزعها على جميع المستشفيات بالولاية.