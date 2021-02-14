أعلنت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية ستكون على شكل عواصف رملية أحيانا وتتسبب في تقليص الرؤية بعدد من الولايات الجنوبية للوطن بداية من صبيحة غد الاثنين.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: جنوب ورقلة، جنوب غرداية، شمال اليزي، شمال تمنراست، أدرار وتندوف، علما أن هذه الرياح ستكون باتجاه شرقي-شمالي بسرعة تتراوح ما بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم في الساعة أو تتجاوزها.