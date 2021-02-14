أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الأحد، تعيين المدرب خير الدين مضوي على رأس العارضة الفنية للفريق.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي الوهراني على الفايسبوك "تعلن إدارة مولودية وهران عن تعاقدها رسميا مع المدرب خير الدين مضوي على رأس المعارضة الفنية للفريق بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي".

ويعتبر مضوي ثالث مدرب يشرف على "الحمراوة" منذ بداية الموسم بعد التقني الفرنسي بيرنارد كازوني وعمر بلعطوي.

ويحتل مولودية وهران المركز الخامس في ترتيب البطولة بعد إجراء 13 جولة برصيد 21 نقطة.