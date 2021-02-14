سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 183 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 110.711 شخص من بينها 198 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.999 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2939 حالة.

وحسب الدكتور فورار، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة، مضيفا أن 26 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.