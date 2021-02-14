سلم إرهابي نفسه، أمس السبت، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم إرهابي نفسه، يوم السبت 13 فيفري 2021، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى أبدوكل محفوظ المكنى أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة".