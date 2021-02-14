عاد وفاق سطيف، اليوم الأحد، بفوز ثمين من العاصمة الغانية أكرا التي خاض فيها مباراة ذهاب الدور السادس عشر مكرر لمنافسة كأس الكاف ضد أشانتي كوتوكو.

وكان الفريق الغاني سباقا للتهديف في الدقيقة 69، غير أن أشبال المدرب الكوكي قلبوا الطاولة على المستضيف بهدفين عن طريق عمورة وقندوسي في الدقيقتين 73 و80، كما تصدى الحارس السطايفي لضربة جزاء في الدقيقة 85 من اللقاء.

بهذه النتيجة وضع متصدر البطولة قدما في دوري المجموعات في انتظار لقاء العودة بملعب 8 ماي 45 في سطيف.