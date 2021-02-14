شيع جثمان الزميلة الصحفية في جريدة "الخبر" سلمى حنك، عصر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة وسط حضور جمع من المشيعين.

وكانت المرحومة المعروفة بتوقيعها "سلمى حراز" قد توفيت أمس بعد أيام من وضعها مولودتها الأولى نور، وخلف رحيلها صدمة لدى عائلتها وزملائها في الوسط الإعلامي.

وتقيم جريدة "الخبر"، يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 وإلى غاية يوم الخميس 18 فيفري، مجلس عزاء على إثر الرحيل المفاجئ والصادم لفقيدة الصحافة الوطنية بالمقر المركزي بحيدرة بالجزائر العاصمة.