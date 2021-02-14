وضعت مصالح أمن دائرة مغنية حدا لشبكة اجرامية على إثر دوريات لعناصىها في المدينة، تم من خلالها توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 42 سنة، أثناء عملية التفتيش تم العثور بحوزته على 05 قطع من المخدرات قدر وزنهما بـ: 09.9 غرام من المخدرات و كمية من الأقراص المهلوسة والمواد الصيدلانية من مختلف الأنواع قدر حجمها الإجمالي 204 قرص مهلوس، بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي في حق المشتبه فيه عن قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية اغرض الترويج بطريقة غير شرعية قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية .