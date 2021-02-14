تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة جديوية من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 03 أشخاص مختصة في سرقة الدراجات النارية مع إسترجاع دراجة نارية محل سرقة وذلك على إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود 03 أشخاص مشتبه فيهم في ضلوعهم في عمليات السرقة للدراجات النارية، وبعد التحريات تم توقيف أحد المشتبه فيهم وتفتيش مساكن شركائه ليتم العثور على دراجتين ناريتين وهيكل دراجة نارية بالإضافة إلى قطع ولواحق درجات نارية.



التحقيقات التي باشرتها ذات المصلحة أفضت إلى أن أحد الدرجات النارية المسترجعة كانت محل سرقة لأحد الضحايا على مستوى دائرة سيدي أمحمد بن علي ليقدم المشتبه فيهم بموجبه الى العدالة عن قضية تكوين جمعية أشرار لأجل إرتكاب جنحة السرقة، السرقة بالتعدد، السرقة بتوافر ظرف الليل.



