قرر المجلس الولائي لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار بولاية بومرداس تحديد يوم الأربعاء 24 فيفري القادم اضرابا عاما للأساتذة ليوم واحد واعتصام أمام مقر مديرية التربية لبومرداس.



وحسب بيان المجلس الولائي للكنابيست فان القرار جاء بعد اجتماع المجلس الولائي للأساتذة حيث تقرر بالإجماع تحديد يوم الأربعاء إضرابا عاما للأساتذة بكل مؤسسات التربية بولاية بومرداس مرفوقا باعتصام أمام مقر مديرية التربية لولاية بومرداس على الساعة العاشرة صباحا.



وقرر المجلس الولائي المقاطعة الإدارية بعدم تسليم نقاط التقييم للإدارة، وعدم عقد المجالس المختلفة، وذلك لأجل تحقيق المطالب المتمثلة في تنفيذ الوعود التي يتضمنها المحضر الموقع بين مديرية التربية و المكتب الولائي للنقابة يوم 30 ديسمبر 2020، وتنفيذ المناشير والتعليمات الصادرة عن الوصاية والتي تتضمن رفع الإرهاق عن الأساتذة، وفتح مناصب مالية جديدة للأساتذة التي يتعذر بها دمج وتقليص الأفواج، وصب المخلفات المالية العالقة منذ سنتين في اقرب الآجال والتكفل الجدي بكل الانشغالات والمطالب الواردة في بيانات المجلس الولائي.