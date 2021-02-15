في خطوة أثارت توترا مع جيرانها الأوروبين، أغلقت ألمانيا معابرها الحدودية في محاولة لاحتواء تفشي السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، التي يصفها العلماء بأنها أكثر نقلاً للعدوى.



وقررت ألمانيا إغلاق حدودها مع جيرانها الأوروبين بهدف كبح تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا على أراضيها. وأثار هذا القرار استياء الاتحاد الأوروبي الذي يخشى تكرار المساعي الأحادية لدوله خلال الربيع الماضي والعودة إلى طرح أسئلة بشأن منطقة شينغن في ظل تفشي الوباء.