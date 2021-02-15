أظهرت بيانات التداول، اليوم الإثنين، أن سعر خام برنت ارتفع فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 22 جانفي 2020. وبحلول الساعة منتصف الليل وواحد وعشرين دقيقة دقائق (21:00) بتوقيت الجزائر ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 1.31 بالمائة لتصل إلى 63.27 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس بنسبة 1.27 بالمائة، إلى 60.47 دولارا للبرميل. ومنذ بداية فبراير الحالي، ارتفعت أسعار النفط بشكل شبه مستمر حتى يوم الأربعاء الماضي، 10 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي، هو "إجراءات تحالف "أوبك +" بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد الخام بعد بدء استخدام اللقاحات في عدد من دول العالم.

وفي جانفي المنصرم، وافقت بعض دول "أوبك +" على خفض الإنتاج في فبراير ومارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل في السعودية.

كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.