أكد مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن الفوز الذي عاد به النادي من غانا عند مواجهته لآشانتي كوتوكو ، لا يعني التأهل.

وفي تصريح للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك قال :" بداية ..هنيئا للاعبين على المجهود الذي بذلوه في ظل الطقس وارتفاع الحرارة مقارنة بما تركناه في سطيف والجزائر على العموم خاصة من ناحية الرطوبة والتي كانت مؤثرة على الفريق".

وأضاف :" عندما تشاهد اللقاء تجد أننا في أول عشرين دقيقة كنا أحسن وبمرور الوقت ربما تعبنا قليلا، لكن لاعبينا كانوا مصّرين على العودة بالفوز وكان لنا ذلك في النهاية".

وختم التقني التونسي كلامه :" هذه النتيجة لا تعني بأننا تأهلنا لكنها تجعلنا نتفاءل ونلعب لقاء الإياب بارتياح أكبر".