يتواجد الثنائي الجزائري حسين بن عيادة وزميله زين الدين بوتمان في وضعية معقدة بعدما أكد رئيس الهيئة المؤقتة المسيرة للفريق بأنهما لا يزالان على ذمة نادي " باب جديد ".

وفي تصريحات إذاعية لراديو " ماد " قال محسن الطرابلسي :" القضية واضحة ولا يجب التصعيد من تفاصيلها ، لو قمنا بتسديد الديون وغرامات الفيفا فإن كل اللاعبين سيعودون للفريق أما في حال حدث العكس فسندرس ملف كل لاعب على طرف ونرى الحل الذي يرضي الجميع وتبقى مصلحة النادي أهم" .

وبخصوص إمكانية انضمام بوتمان إلى النجم الساحلي التونسي أوضح نفس المتحدث :" عقد اللاعب لا يزال ساري المفعول وعلى ذمة الفريق ، وفي حال عدم تأهيله قبل الميركاتو سنقوم بالنظر في وضعيته ، هذا حسب ماهو معمول به قانونيا فكل اللاعب لديه حقوق والنادي كذلك".