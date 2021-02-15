قال مدرب شبيبة القبائل دونيس لافان بأن الهزيمة أمام الملعب المالي كانت مخيبة ، وأضاف في تصريح مقتضب للصفحة الرسمية على الفايسبوك:" كنا نريد أن تنتهي المباراة على نتيجة التعادل بهدف لمثله، لكن الانهزام بهدفين لواحد، تجعل حظوظنا قائمة للتأهل في المباراة القادمة، الكرة ستكون في مرمانا وعلينا التسجيل وعدم تلقي الأهداف.

وحسب المصدر ذاته فإن الوافد الجديد لفريق شبيبة القبائل ، اللاعب" كيلانغا " قد اجتاز الفحص الطبي وسيكون حاضرا خلال حصة الاستئناف المقررة غدا الثلاثاء بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بداية من الساعة الخامسة مساء.