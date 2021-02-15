أكد رئيس مولودية الجزائر،عبد الناصر ألماس أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، متمسك بإقامة مباراة مولودية الجزائر وضيفه الترجي التونسي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية في موعدها.

وقرر الكاف إقامة المباراة يوم الثلاثاء 23 فيفري الجاري، على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب يواجه شباب بلوزداد ضيفه صن داونز في المجموعة الثانية من ذات البطولة.

وأوضح ألماس في تصريح للإذاعة الوطنية أنه "لا نية لدى الكاف لتغيير موعد مباراة فريقه، وأنه متمسك بإقامتها في تاريخها المعلن، رغم أن ملعب 5 جويلية الأولمبي سيحتضن مباراتين في نفس اليوم".

مضيفا أنه "يتمنى أن لا تتدهور أرضية الملعب خاصة وأن الكاف برمجت مباراة شباب بلوزداد بداية من الساعة 14:30 أما مواجهة المولودية فستلعب على الساعة 20:00 مساء".