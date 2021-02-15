جزائري يتوج بثاني أفضل لاعب في قطر

رياضة
15 فبراير 2021 () - شاهر.ع
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 أعلن اليوم، الاتحاد القطري لكرة القدم عن نتائج التصويت لجوائز الأفضل للقسم الأول من دوري نجوم للموسم 2020- 2021، والتي تم خلالها التصويت على (جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً ـ جائزة أفضل لاعب)، وذلك بعد استلام وفرز استمارات الترشيح والتي تم إرسالها في وقت سابق إلى الجهات المشاركة في عملية التصويت ، حسبما أكدته صحيفة " الراية " القطرية.

وتوج الدولي الجزائري ياسين براهيمي متوسط ميدان نادي الريان بجائزة ثاني أفضل لاعب، فيما حل سانتي كازورلا لاعب السد في المركز الأول أما زميله أكرم عفيف فجاء ثالث الترتيب.

 

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