في إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري بشتى أنواعها، سيما ما تعلق منها بالمتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات، تمكنت قوات الشرطة بمختلف المصالح العملياتية بكل من الأمن الحضري الخامس والثاني والأمن الحضري بغليزان وكذا الأمن الخارجي بمديونة وأمن دائرة جديوية في عمليات متفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 114 قرص مهلوس بالإضافة إلى كمية من المخدرات و قارورة سائل مخدر و11 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام ومبالغ مالية من عائدات الترويج لهذه السموم.

وجاءت العمليات على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح تفيد بقيام سالفي الذكر بالمتاجرة في المؤثرات العقلية و المخدرات، ليتم استغلال المعلومات التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم، وإنجاز ملفات إجراءات قضائية في حقهم قدموا بموجبها أمام العدالة.